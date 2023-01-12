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3 часа назад

Пенсионерам автоматически добавят к пенсии по 3000 рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 1

До конца месяца российские пенсионеры получат выплаты в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от присвоенного им статуса. Деньги придут пожилым людям в автоматическом режиме.

Пенсионеры получат выплаты к пенсии по 3000 рублей
Фото: ТАССТАСС

«Деньги начнут поступать на счета пенсионеров с 13 января», – пишут медиа.

Речь идет о выплатах пожилым россиянам, которые имеют непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. В России участники ВОВ, имеющие статус ветерана, получают целый ряд выплат и льгот от государства. Однако некоторое некоторые жители блокадного Ленинграда была лишена выплат.

Соответствующий статус присваивали только тем людям, которые прожили в блокадном городе дольше четырех месяцев. Недавно условия предоставления статуса и, соответственно, выплат были изменены. Теперь претендовать на деньги могут все россияне, которые какое-то время жили в блокадном Ленинграде.

Размер выплат зависит еще от одного фактора. Пенсионеры с I группой инвалидности получают ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей, с II группой – 7500 рублей.

Пенсионеры с III группой инвалидности могут рассчитывать на пособие в размере 5 тысяч рублей, а те пожилые граждане, у которых нет инвалидности, получают по 3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти деньги начнут перечислять получателям с 13 января, сообщает портал Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам разъяснили ситуацию с 13-й пенсией в январе.

Личный счет,Выплаты,
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