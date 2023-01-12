СМИ: число банкротств в России будет расти

В минувшем году на российском рынке признали банкротами меньше юридических лиц, чем в предыдущем. Такая картина наблюдается на фоне моратория, который был введен с весны по октябрь. Однако тенденция может измениться в связи с растущей ролью Федеральной налоговой службы (ФНС) в процедуре инициирования банкротств, пишет «Коммерсант».

Уменьшение показателя по банкротству в 2022 году оценивается в 12,2% .

О том, что финансовое состояния бизнеса ухудшилось, свидетельствует смена состава инициаторов банкротств. Отмечается, что «обычные кредиторы» стали прибегать к этому реже. Вместе с тем увеличивается роль налоговиков. В публикации говорится, что структуры ФНС инициировали банкротство компаний почти в четверти случаев (23,1% дел). Для сравнения: в пандемийном 2020-м показатель составил 13%.

Кроме того, подчеркивается, что чаще прибегать к банкротству стали те, кто имеет долги (10,1%, в 2021-м - 8,2%).

Советник Orchards Азат Ахметов видит в вышеуказанной динамике усиливающийся кризис в российской экономике. Некоторое время назад бизнесмены стремились погашать задолженность из-за страха уголовной ответственности. Однако сейчас данный фактор не играет ключевой роли в мотивации бизнесменов, указал он.