Треть россиян оказалась зависимой от выплат государства

«Всего 128,6 млн опрошенных при переписи указали источники средств к существованию (87% от всего населения). О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения, или 45% от указавших источники), а о пособиях в качестве источника доходов упомянул каждый третий (33% от ответивших, или 42,7 млн человек)», — говорится в материале.