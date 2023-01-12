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1 час назад

Росстат: треть россиян оказалась зависимой от выплат государства

Газета.Ru

В различных государственных пособиях нуждаются 33% граждан России, или 42,7 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Треть россиян оказалась зависимой от выплат государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего 128,6 млн опрошенных при переписи указали источники средств к существованию (87% от всего населения). О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения, или 45% от указавших источники), а о пособиях в качестве источника доходов упомянул каждый третий (33% от ответивших, или 42,7 млн человек)», — говорится в материале.

Среди наиболее распространенных государственных пособий, в которых нуждаются россияне, оказались: пенсии, пособия по безработице, социальные пособия (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льготы и субсидии. От этих видов госвыплат в большей степени зависят пожилые граждане в возрасте от 60 лет, уточняется в статье.

7 января профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии. Для неработающих пенсионеров рост выплат составит 4,8%, а совокупный размер повышения пенсий с начала 2022 года составит порядка 15% с учетом индексации в июне на 10%.

Личный счет,Росстат,
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