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1 час назад

Закредитованность россиян объяснили

Лера Букина

Многие российские граждане тратят на подарки к Новому году не зарплату, а денежные средства, которые дает им банк. Это и повлияло на увеличение уровня закредитованности в стране, заявил «Ленте.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Вместе с тем, как указал собеседник, активное использование средств, предоставленных кредитными организациями, вовсе не означает, что уровень доходов граждан резко снизился. Маловероятно, что заемщики перестанут вносить платежи по кредитам после праздников, добавил специалист.

По его словам, даже активизация в сфере займов до зарплаты при не очень хороших показателях дохода населения не спровоцирует кризис.

В середине 2022 года размер задолженности россиян перед банками составил более 25 триллионов рублей. Так, показатель увеличился за год почти на полтора триллиона.

Больше половины россиян назвали кредиты "путем в долговую яму"

Ранее сообщалось, что, по данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, в России прогнозируется увеличение объема выдачи краткосрочных PDL-займов. Отмечалось, что уже в этом году рост составит 15-20%. Это касается и среднесрочных займов (Installment loans), которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев. По мнению экспертов, ожидаемая динамика обусловлена повышенным спросом на услуги МФО.

Личный счет,Павел Самиев,
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