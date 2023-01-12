Закредитованность россиян объяснили

Многие российские граждане тратят на подарки к Новому году не зарплату, а денежные средства, которые дает им банк. Это и повлияло на увеличение уровня закредитованности в стране, заявил «Ленте.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Вместе с тем, как указал собеседник, активное использование средств, предоставленных кредитными организациями, вовсе не означает, что уровень доходов граждан резко снизился. Маловероятно, что заемщики перестанут вносить платежи по кредитам после праздников, добавил специалист.

По его словам, даже активизация в сфере займов до зарплаты при не очень хороших показателях дохода населения не спровоцирует кризис.

В середине 2022 года размер задолженности россиян перед банками составил более 25 триллионов рублей. Так, показатель увеличился за год почти на полтора триллиона.