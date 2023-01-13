Аналитики описали изменение финансового поведения россиян в начале года

Аналитики выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года. Для этого они сравнили активность пользователей с 1 по 9 января с несколькими периодами — девятью последними днями декабря и периодом с 1 по 9 января 2022 года. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

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Так, стало известно, что с начала января вкладчики выбирают менее долгосрочные вклады — чаще всего на три месяца (24%), шесть месяцев (23%), год (21%) или на месяц (12%).

Отмечается, что за этот период только 8% пользователей интересовались долгосрочными вкладами на срок свыше года, остальные смотрели вклады без уточнения по сроку — просто все доступные варианты в своём регионе.

Как уточнили аналитики, чаще всего россияне в январе вкладывают средства от 1 тыс. до 500 тыс. рублей — столько хотели разместить 42% пользователей.

На втором месте — вклады от 1 млн рублей и более (30%), затем идут вклады от 500 тыс. до 1 млн руб (17%), говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни».

По данным специалистов, ставки по вкладам в январе не изменились по сравнению с последними числами декабря. Средняя ставка по ним в топ-10 банков удерживалась на уровне 8,2% годовых, как и неделей ранее.

Кроме того, как рассказали эксперты, в первые девять дней нового года вырос процент людей, которые получили одобрение на кредитную заявку.

Этот показатель вырос на 5 п. п. к первым девяти дням 2022 года — 32% против 27%.

Согласно исследованию, в среднем россияне запрашивали в начале января кредиты на 300 тыс. рублей. Чаще всего заявки оставляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Помимо этого, аналитики выяснили, что средняя сумма запрашиваемых микрозаймов в период с 1 по 9 января составила 29,7 тыс. рублей. Чаще всего микрокредитами интересовались жители Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода.