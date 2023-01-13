Россиянам назвали лучшие регионы для заработка

В России опросили 5 тысяч граждан и определили топ регионов для заработка. Исследование проводили аналитики сервиса «Работа.ру».

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По мнению граждан, заработать как можно больше денег можно в двух столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Хорошие перспективы они видят в Московской и Ленинградской областях, за них проголосовали 58 и 32% респондентов соответственно.

В пятерке лучших регионов для заработка также находятся Краснодарский край – 11%, Тюменская область – 10% и Татарстан – 7%, сообщила «Мослента».