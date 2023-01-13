Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали лучшие регионы для заработка

РИА "ФедералПресс"

В России опросили 5 тысяч граждан и определили топ регионов для заработка. Исследование проводили аналитики сервиса «Работа.ру».

Россиянам назвали лучшие регионы для заработка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению граждан, заработать как можно больше денег можно в двух столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Хорошие перспективы они видят в Московской и Ленинградской областях, за них проголосовали 58 и 32% респондентов соответственно.

В пятерке лучших регионов для заработка также находятся Краснодарский край – 11%, Тюменская область – 10% и Татарстан – 7%, сообщила «Мослента».

В январе 2023 года по всей стране возник повышенный спрос на новых сотрудников. Компании начали публиковать больше вакансий, в том числе по самой востребованной области – IT. Как сообщал «ФедералПресс», опираясь на слова эксперта по маркетингу, работодатели стали отдавать предпочтение женщинам.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители