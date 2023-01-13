Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

59% россиян сократили траты на одежду и обувь

Sostav.ru

Более половины (59%) россиян сократили траты на покупку одежды и обуви во второй половине 2022 года. 44% опрошенных снизили расходы на 20 30%, по 15% респондентов уменьшили траты на 30 40% и на 10 20%. Половина (49%) перешла на более дешёвые вещи, ещё 15% перестали покупать дополнительную одежду, если у них уже есть похожая, пишет РБК со ссылкой на данные исследования «Юлы» и агентства A2:Research.

59% россиян сократили траты на одежду и обувь
Фото: ТАССТАСС

В целом каждый второй участник опроса стал реже покупать одежду и обувь дорогого сегмента, 12% экономят на белье и офисной одежде, 13% — на домашних вещах. Покупки повседневной и вечерней одежды сократили по 14% россиян.

При этом участники опроса считают, что на некоторых вещах экономить не стоит: 45% отнесли к ним обувь, 24% и 23% — верхнюю одежду и костюмы, 19% — детскую одежду.

За последние полгода 41% жителей России заметили, что их траты на одежду существенно выросли, 31% — что, наоборот, снизились. Остальные 27% не увидели изменений.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители