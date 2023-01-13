59% россиян сократили траты на одежду и обувь

Более половины (59%) россиян сократили траты на покупку одежды и обуви во второй половине 2022 года. 44% опрошенных снизили расходы на 20 30%, по 15% респондентов уменьшили траты на 30 40% и на 10 20%. Половина (49%) перешла на более дешёвые вещи, ещё 15% перестали покупать дополнительную одежду, если у них уже есть похожая, пишет РБК со ссылкой на данные исследования «Юлы» и агентства A2:Research.

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В целом каждый второй участник опроса стал реже покупать одежду и обувь дорогого сегмента, 12% экономят на белье и офисной одежде, 13% — на домашних вещах. Покупки повседневной и вечерней одежды сократили по 14% россиян.

При этом участники опроса считают, что на некоторых вещах экономить не стоит: 45% отнесли к ним обувь, 24% и 23% — верхнюю одежду и костюмы, 19% — детскую одежду.