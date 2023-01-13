Кредиты россиянам предложили выдавать на новых условиях

Российские заёмщики должны получить право самостоятельно выбирать способ страхования своих долгов.

Такого мнения придерживаются члены Международной конфедерации обществ потребителей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

Общественники пришли к выводу о необходимости внесения соответствующих изменений в российское законодательство после того, как провели профильное исследование на тему потребительского кредитования в России.

Как оказалось, отечественные банки всё ещё продолжают массово навязывать россиянам услуги страхования, несмотря на все запреты Центрального банка страны, касающиеся данного вопроса, так что проблема всё ещё остаётся острой.

Эксперты предлагают запретить банкам на законодательном уровне включать стоимость страховки в тело выдаваемого гражданам кредита. Это позволит гражданам самим выбирать, хотят ли они её оформлять или не хотят вовсе.