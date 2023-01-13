Россияне набрали кредитов на десятки триллионов рублей

Объем долгов россиян перед кредитными организациями, по данным на 1 декабря 2022 года, составил рекордные 27,09 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

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По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 10 процентов, или 2,5 триллиона рублей. Уточняется, что сейчас прирост (более 80 процентов) обеспечен ипотекой. При этом в банках говорят, что существенного роста просрочек замечено не было.

Ранее в январе стало известно, что россиянам стали реже одобрять заявки на кредит. В прошлом году российские банки одобрили каждую четвертую заявку граждан на получение кредита — по сравнению с 2021 годом показатель снизился на семь процентных пунктов (с 33 до 26 процентов). При этом растет доля граждан, которые опасаются брать взаймы у банков. Больше половины, 61 процент, считают заем прямой дорогой в долговую яму, тогда как в 2020 году их было 47 процентов, а в 2007-м — 33 процента.