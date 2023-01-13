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1 час назад

Названа стоимость уборки дома в столице после праздников

Вечерняя Москваиещё 2

В столице убрать квартиру после новогодних праздников стоит в среднем 500 рублей за одну комнату, а вывоз елки обойдется горожанам в районе семи тысяч рублей, сообщает РИАМО.

Названа стоимость уборки дома в столице после праздников
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что спрос на услуги клининга в столице вырос на 36 процентов по сравнению с прошлым годом. Выросло и количество предложений от клининговых компаний: их стало на 95 процентов больше.

В среднем за уборку одной комнаты специалисты берут около 500 рублей. В эту стоимость обычно включена влажная уборка, мойка полов, а также очистка кафеля. За дополнительную стоимость мастера помогут избавиться от плесени и известкового налета.

Также вырос спрос на услуги по чистке ковров и мягкой мебели. Средняя цена зависит от сложности загрязнения. Например, удаление отдельных жирных пятен в среднем стоит до 1 000 рублей, а полная очистка всего дивана обойдется в 2 500 рублей.

До этого в Роскачестве пояснили, как правильно утилизировать живую елку. Эксперты отметили, что неправильно выбрасывать елку, просто оттащив ее к мусорным бакам. Для пожарной и экологической безопасности лучше отдать дерево в переработку, передает Взгляд.ру.

До этого эксперты выяснили, как долго праздничные новогодние ели стоят в домах россиян.

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