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1 час назад

Россиян предупредили о риске потери солидной части пенсии

Deita.ru

Россиянам стоит периодически проверять актуальность своего пенсионного статуса для того, чтобы быть в курсе процесса формирования своей будущей пенсии.

Россиян предупредили о риске потери солидной части пенсии
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом граждан предупредили представители Социального Фонда России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на PensNews.

Как пояснили в ведомстве, от того, какой величины у того или иного человека будут такие важные показатели, как страховой стаж, заработок и объём страховых взносов, зависит размер будущих социальных выплат.

Кроме этого, как оказалось, все желающие россияне могут невозбранно следить за сведениями о главных показателях, формирующих пенсию. Их учёт ведёт территориальный орган СФ РФ. Граждане могут заказать выписку с интересующими их сведениями на сайте Госуслуг.

Кроме этого, её можно получить лично в СФ РФ или в МФЦ по предварительной записи. Так, если в лицевом счёте закрались ошибки, то гражданину необходимо подавать заявление на их исправление через Госуслуги.

Личный счет,Фонд социального страхования РФ,Совет Федерации,
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