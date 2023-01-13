Россиян предупредили о риске потери солидной части пенсии

Россиянам стоит периодически проверять актуальность своего пенсионного статуса для того, чтобы быть в курсе процесса формирования своей будущей пенсии.

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Об этом граждан предупредили представители Социального Фонда России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на PensNews.

Как пояснили в ведомстве, от того, какой величины у того или иного человека будут такие важные показатели, как страховой стаж, заработок и объём страховых взносов, зависит размер будущих социальных выплат.

Кроме этого, как оказалось, все желающие россияне могут невозбранно следить за сведениями о главных показателях, формирующих пенсию. Их учёт ведёт территориальный орган СФ РФ. Граждане могут заказать выписку с интересующими их сведениями на сайте Госуслуг.