Россиян предупредили о риске потери солидной части пенсии

Россиянам стоит периодически проверять актуальность своего пенсионного статуса для того, чтобы быть в курсе процесса формирования своей будущей пенсии.
Об этом граждан предупредили представители Социального Фонда России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на PensNews.
Как пояснили в ведомстве, от того, какой величины у того или иного человека будут такие важные показатели, как страховой стаж, заработок и объём страховых взносов, зависит размер будущих социальных выплат.
Кроме этого, как оказалось, все желающие россияне могут невозбранно следить за сведениями о главных показателях, формирующих пенсию. Их учёт ведёт территориальный орган СФ РФ. Граждане могут заказать выписку с интересующими их сведениями на сайте Госуслуг.
Кроме этого, её можно получить лично в СФ РФ или в МФЦ по предварительной записи. Так, если в лицевом счёте закрались ошибки, то гражданину необходимо подавать заявление на их исправление через Госуслуги.