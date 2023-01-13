ЦБ рассказал о мошеннической схеме с предложениями о работе

"Злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет). Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала", - говорится в материалах регулятора.

Как пояснили в ЦБ, мошенники могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе потребовать внести вступительный взнос - например, в размере 500 рублей. Но на самом деле эти деньги попадают мошенникам, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.