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1 час назад

ЦБ рассказал о схеме, когда мошенники представляются работодателями в поисках сотрудников

ТАССиещё 3

Банк России рассказал о мошеннической схеме, когда злоумышленники представляются работодателями в поисках новых сотрудников. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

ЦБ рассказал о мошеннической схеме с предложениями о работе
Фото: ТАССТАСС

"Злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет). Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала", - говорится в материалах регулятора.

Как пояснили в ЦБ, мошенники могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе потребовать внести вступительный взнос - например, в размере 500 рублей. Но на самом деле эти деньги попадают мошенникам, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.

"Не доверяйте рассылкам с предложением о работе, тем более если вас заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Такие предложения "гарантированной работы" - популярный прием мошенников", - отметили в ЦБ.

Там также напомнили, что при получении подобных предложений о работе нельзя сообщать паспортные данные и финансовые сведения (данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или смс-код).

Личный счет,Банк России,
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