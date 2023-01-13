Путин поручил разработать механизм компенсации россиянам потерь из-за мошенников

Президент РФ Владимир Путин обратился к Банку России и правительству с поручением изучить возможность выплат банками компенсаций клиентам, которые пострадали от действий злоумышленников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Речь идет о специальном механизме выплат.

Глава государства также сообщил о необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в российское законодательство.

Ранее сообщалось, что, по данным российского регулятора, в третьем квартале мошенники украли у банковских клиентов почти 4 млрд руб. Банки вернули минимальную долю похищенных средств — всего 3,4%.

«Известия», ссылаясь на источника из сферы кибербезопасности, сообщали, что злоумышленники выманивают денежные средства у россиян, которые были получены в качестве компенсаций в связи с участием их родных в спецоперации. Аферисты сообщают о необходимости перевести деньги на безопасный счет или инвестировать их.