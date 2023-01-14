Россиянам рассказали о возможных льготах от государства

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, кому государство предоставляет льготы и как их можно получить. Этим она поделилась в беседе с агентством «Прайм».

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По ее словам, существует четыре группы предоставляемых видов помощи: различные льготы, бесплатное жилье, пониженная ставка по ипотечному кредиту и компенсация на образование. Эксперт подчеркнула, что большинство льгот предназначено прежде всего для инвалидов, в частности, это касается проведения реабилитационных мероприятий и получения технических средств и услуг.

Помимо этого, продолжила Лебединская, льготы также положены ветеранам труда, труженикам тыла, и почетным гражданам отдельных городов. Им предоставляется возможность получить бесплатные зубные протезы. Также, на льготы вправе рассчитывать почетные доноры и дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и те дети, у которых оба или единственный родитель являются инвалидами первой или второй группы. Кроме того, государство предоставляет бесплатное питание новорожденным.