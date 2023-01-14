В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщает региональное Министерство труда и социальной политики. https://t.me/s/mtspdnr
«Началась выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, первыми обладательницами которых в Республике стали жительницы Володарского и Тельмановского районов», - сказано в сообщении.
Сертификаты выдает Отделение Социального фонда России по ДНР.
Право на государственную поддержку имеют семьи, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и так далее). Также материнский капитал положен тем семьям, где начиная с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.
Срок обращения о выдаче сертификата после рождения или усыновления ребенка не ограничен.
Ранее стало известно, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях правом на маткапитал воспользовались 14 240 семей.