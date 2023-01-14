В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал

Право на государственную поддержку имеют семьи, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и так далее). Также материнский капитал положен тем семьям, где начиная с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.