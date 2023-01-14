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16 минут назад

В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал

Майк Габриелян

В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщает региональное Министерство труда и социальной политики. https://t.me/s/mtspdnr

В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Началась выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, первыми обладательницами которых в Республике стали жительницы Володарского и Тельмановского районов», - сказано в сообщении.

Сертификаты выдает Отделение Социального фонда России по ДНР.

Право на государственную поддержку имеют семьи, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и так далее). Также материнский капитал положен тем семьям, где начиная с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Срок обращения о выдаче сертификата после рождения или усыновления ребенка не ограничен.

Ранее стало известно, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях правом на маткапитал воспользовались 14 240 семей.

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