Россиянам рассказали о новых способах накопить деньги

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что появились новые цифровые решения, которые освобождают людей от необходимости копить.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Русцекого, благодаря »электронной копилке» финансовая подушка откладывается практически самостоятельно. Также можно воспользоваться автопереводами.

«Лучше выставить небольшую сумму, незаметную для вас, а со временем накопленный результат будет впечатляющим», — подчеркнул инвестстратег.

Также специалист отметил, что сейчас на рынке доминируют финтех компании, которые упрощают и систематизируют финансовую жизнь. Он выявил связь между простой интерфейса брокерских приложений и бумом на инвестирование.

Откладывать деньги можно по разным стратегиям — на короткие периоды сбережений (новый прибор, отпуск или другая покупка), так и на долгосрочные инвестиции (дом, пенсия и прочее), резюмировал Русецкий.