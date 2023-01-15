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4 часа назад

Россиянам назвали новые способы накопить деньги

Lenta.ru

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что появились новые цифровые решения, которые освобождают людей от необходимости копить.

Россиянам рассказали о новых способах накопить деньги
Фото: ТАССТАСС

По словам Русцекого, благодаря »электронной копилке» финансовая подушка откладывается практически самостоятельно. Также можно воспользоваться автопереводами.

«Лучше выставить небольшую сумму, незаметную для вас, а со временем накопленный результат будет впечатляющим», — подчеркнул инвестстратег.

Также специалист отметил, что сейчас на рынке доминируют финтех компании, которые упрощают и систематизируют финансовую жизнь. Он выявил связь между простой интерфейса брокерских приложений и бумом на инвестирование.

Откладывать деньги можно по разным стратегиям — на короткие периоды сбережений (новый прибор, отпуск или другая покупка), так и на долгосрочные инвестиции (дом, пенсия и прочее), резюмировал Русецкий.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал в каком возрасте следует начинать откладывать деньги для того, чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости. Аналитик пояснил, что озаботиться этим вопросом стоит в сорок лет.

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