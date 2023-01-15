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1 час назад

Продавцы электроники рассказали о повышении цен на дорогие телевизоры

Елена Прошина

В 2022 году цена на телевизоры в среднем повысилась на 10%, преимущественно за счет дорогих моделей, заявили продавцы электроники. Об этом пишет РБК.

В России подорожали телевизоры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке экспертов «Ситилинк», средняя цена устройств в прошлом году выросла в среднем на 13%. Они уточнили, что в сегменте базовых моделей в течение года наблюдалась высокая волатильность: цены резко выросли, затем упали почти в два раза.

Вместе с тем, в премиум-сегменте стоимость повысилась за счет сокращения маркетинговых активностей крупных брендов на фоне ухода с рынка.

В «Марвел Дистрибуция» отметили, что средняя цена на телевизоры в 2022 году достигла 29,3 тыс. руб., что на 8,2% больше, чем годом ранее.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов заметил, в свою очередь, что в среднем цена на телевизоры могла увеличиться на 10%, но на часть продукции вернулась к показателям начала года.

По его мнению, это связано с тем, что на рынке произошло перераспределение долей производителей. На фоне ухода популярных брендов значительно увеличились продажи у менее известных, уточнил он.

Увеличение наблюдалось только в дорогом сегменте, а в целом по рынку цены уменьшились год к году, добавили в Merlion.

Всего на российском рынке в 2022 году было продано около 7 млн телевизоров, заметили в «Ситилинк». Большую часть из них россияне приобрели во втором полугодии прошлого года. Это было обусловлено снижением цен на устройства, констатировали аналитики.

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