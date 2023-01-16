Маткапитал предлагают пустить на оплату ЖКУ

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает газета "Известия".
Она указала, что рост тарифов на ЖКУ с 1 декабря отразился на динамике расходов граждан. "В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги", — отметила Лантратова.
По ее словам, возможность оплачивать ЖКХ за счет средств маткапитала позволит освободить семьи от трат на жилищно-коммунальные услуги на несколько лет. Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда России Антона Котякова обращение, в котором предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала.