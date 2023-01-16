Маткапитал предлагают пустить на оплату ЖКУ

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает газета "Известия".

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Она указала, что рост тарифов на ЖКУ с 1 декабря отразился на динамике расходов граждан. "В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги", — отметила Лантратова.