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4 часа назад

Депутат Госдумы Лантратова: стоит разрешить использовать маткапитал на оплату ЖКУ

Газета.Ruиещё 6

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает газета "Известия".

Маткапитал предлагают пустить на оплату ЖКУ
Фото: Алексей Сухоруков/РИА НовостиАлексей Сухоруков/РИА Новости

Она указала, что рост тарифов на ЖКУ с 1 декабря отразился на динамике расходов граждан. "В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги", — отметила Лантратова.

По ее словам, возможность оплачивать ЖКХ за счет средств маткапитала позволит освободить семьи от трат на жилищно-коммунальные услуги на несколько лет. Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда России Антона Котякова обращение, в котором предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала.

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