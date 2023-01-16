В Госдуме высказались об идее тратить маткапитал для оплаты ЖКХ

Инициативу об использовании материнского капитала для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, в котором можно допустить это. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
«Здесь надо смотреть, если семья в тяжелой ситуации и если накопился долг определенный, то может в этом случае такую возможность дать», — сказал он.
Нилов отметил, что при таком сценарии главным является, чтобы «не получилось так, что на ЖКХ уйдут все средства из маткапитала, в ущерб обучению ребенка».
Напомним, что с данной идеей к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова.