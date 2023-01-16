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1 час назад

В Госдуме высказались об идее тратить маткапитал для оплаты ЖКХ

Елена Прошина

Инициативу об использовании материнского капитала для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, в котором можно допустить это. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

В Госдуме высказались об идее тратить маткапитал для оплаты ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

«Здесь надо смотреть, если семья в тяжелой ситуации и если накопился долг определенный, то может в этом случае такую возможность дать», — сказал он.

Нилов отметил, что при таком сценарии главным является, чтобы «не получилось так, что на ЖКХ уйдут все средства из маткапитала, в ущерб обучению ребенка».

Напомним, что с данной идеей к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова.

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