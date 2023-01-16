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39 минут назад

Кипр арестовал вклады россиян на 105 миллионов евро

Елена Прошина

Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что в стране были арестованы российские вклады на 105 миллионов евро. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Кипр арестовал вклады россиян на 105 миллионов евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро», – сообщает телеканал.

Отмечается, что 105 миллионов евро – лишь малая часть от предполагаемых 5,6 миллиарда евро общих вкладов, которые в прошлом году россияне сделали на Кипре. Петридис также добавил, что те кипрские компании, владельцам которых являются находящиеся под санкциями бизнесмены из России, теперь будут под «повышенным вниманием» со стороны властей страны.

Ранее Кипр ввёл плату за оформление турвизы для россиян.

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