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5 часов назад

Финансист Макаров заявил, что составление бюджета и постановка целей сохранит зарплату

Газета.Ruиещё 2

Руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров в разговоре с агентством "Прайм" заявил, что постановка целей и планирование бюджета избавят от импульсивных покупок и сохранят бюджет.

Финансист назвал способ сохранить зарплату
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Например, надо поставить перед собой цель — купить автомобиль, сделать ремонт, приобрести новую квартиру и так далее", — сказал Макаров.

Также, по его словам, можно регулярно откладывать в копилку небольшие суммы - по 50, 100 или 200 руб. Эксперт также рекомендовал воспользоваться различными сервисами, которые заблокируют финансовые потоки и не позволят потратить всю заработную плату за день.

Ранее финансовый эксперт Ксения Аверс заявила, что наличие кредитной карты рождает ложное ощущение стабильности, повышает склонность к импульсивным покупкам, подталкивает к тратам больше суммы заработка.

Личный счет,Зарплата,Андрей Макаров,
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