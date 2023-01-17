Финансист назвал способ сохранить зарплату

Руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров в разговоре с агентством "Прайм" заявил, что постановка целей и планирование бюджета избавят от импульсивных покупок и сохранят бюджет.

"Например, надо поставить перед собой цель — купить автомобиль, сделать ремонт, приобрести новую квартиру и так далее", — сказал Макаров.

Также, по его словам, можно регулярно откладывать в копилку небольшие суммы - по 50, 100 или 200 руб. Эксперт также рекомендовал воспользоваться различными сервисами, которые заблокируют финансовые потоки и не позволят потратить всю заработную плату за день.