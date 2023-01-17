Россиянам назвали способ улучшить кредитную историю

«Кредитная история складывается из того, имеются ли у вас просрочки по кредиту, какие-то нарушения условий кредитного договора. Также есть такое понятие, как нецелевое использование. Подразумеваются ситуации, когда вы взяли кредит на одни цели, а стали использовать на другие. Это достаточно серьезный фактор, в связи с котором банк даже может расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат кредита. Также на кредитную историю влияют и сфальсифицированные документы — даже в том случае, если это выяснилось после того, как вы полностью выплатили кредит», — добавил экономист.