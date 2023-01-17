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3 часа назад

Юрист объяснила, как получить налоговый вычет за занятия спортом в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

Получить налоговый вычет за тренажерный зал, занятия фитнесом и за оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий можно по итогам 2022 года и позднее. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Юрист объяснила, как получить налоговый вычет за занятия спортом
Фото: ТАССТАСС

«Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей, возвращается 13% от потраченной суммы», – пояснила специалист.

Отмечается, что данный вычет можно получить не отдельно, а вместе с другими выплатами. К примеру, вместе с вычетом на лечение, образование самого налогоплательщика. При этом общая сумма вычетов остается прежней –120 тысяч рублей, максимально за год можно вернуть 15 600 рублей.

Мария Спиридонова добавила, что для получения вычета спортивная организация должна быть включена в специальный перечень, участники которого могут получать вычеты, пишет «Прайм». Для получения средств необходимо либо подать в ИФНС по месту жительства декларацию 3-НДФЛ, либо обратиться с заявлением к работодателю.

Личный счет,Мария Спиридонова,
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