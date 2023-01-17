Юрист объяснила, как получить налоговый вычет за занятия спортом

Получить налоговый вычет за тренажерный зал, занятия фитнесом и за оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий можно по итогам 2022 года и позднее. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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«Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей, возвращается 13% от потраченной суммы», – пояснила специалист.

Отмечается, что данный вычет можно получить не отдельно, а вместе с другими выплатами. К примеру, вместе с вычетом на лечение, образование самого налогоплательщика. При этом общая сумма вычетов остается прежней –120 тысяч рублей, максимально за год можно вернуть 15 600 рублей.