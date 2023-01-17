Россиянам назвали способ снять деньги с карты с забытым ПИН-кодом

Россиянам не стоит подбирать пин-код своей банковской карты в банкомате в том случае, если комбинация была забыта. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала газете «Аргументы и факты», как нужно действовать в таком случае, передает Deita.ru

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Если, к примеру, появилась потребность в снятии средств, нужно , прежде всего, обращаться в отделение банка. Там попросят предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление установленной формы.

Затем в кассе финансового учреждения выдадут наличные с карты, к которой был забыт пин-код. Так, риск блокировки «пластика» после третьего ошибочного ввода отсутствует.

Если комбинацию человек забудет окончательно, то он может лишиться не только денег, но и карты.

Возможность запуска процедуры блокировки и перевыпуска карты есть в отделениях кредитных организаций. Она будет изготавливаться до двух недель.

Ранее заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич сообщил, как нужно поступить, если на карту ошибочно пришли деньги. В частности, по его словам, можно попытаться решить вопрос через банк. Его нужно проинформировать об ошибке. Юрист советует не предпринимать никаких действий