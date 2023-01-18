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5 часов назад

Россиянам рассказали о росте пособий и соцвыплат в феврале

Lenta.ruиещё 13

С 1 февраля в России проиндексируют на 11,9 процента свыше 40 пособий — выплаты ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, беременным женщинам и другие. Об этом рассказала адвокат Ольга Сулим в беседе с «Российской газетой».

Россиянам рассказали о росте пособий и соцвыплат в феврале
Фото: ТАССТАСС

По словам Сулим, минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличат с 7600 до 8500 рублей, единовременную выплату при рождении ребенка — с 20 400 до 22 900 рублей, пособие участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — с 3100 до 3500 рублей.

Увеличатся выплаты и кавалерам трех степеней ордена Славы, Героям Советского Союза и России — с 74 600 до 83 500 рублей. Герои Труда будут получать по 61 500 рублей вместо 55 000 рублей, заявила юрист.

Ранее член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала, что с 1 января вводятся трудовые книжки нового образца, однако никакой необходимости в замене документа нет — все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений.

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