Юрист напомнила о введении новых трудовых книжек с 2023 года

Трудовые книжки старого образца не нужно заменять на новые, все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений. Об этом заявила член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

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«Они [изменения] коснулись общего объема трудовой книжки и вкладыша, поэтому изменения нельзя назвать существенными», — передает слова Марины Астаевой агентство «Прайм». Трудовые книжки нового образца появились 1 января этого года.

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты России, изменится лишь вид разделов и вкладыша документа. Трудовые книжки нового образца будут действовать до 1 сентября 2027 года.