В РФ назвали профессии, представители которых довольны своей зарплатой

Программисты и инженеры-проектировщики чаще остальных удовлетворены своей заработной платой, реже - рекламные менеджеры, секретари и специалисты по работе с клиентами. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob (результаты есть в распоряжении ТАСС).

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"Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38%). Их доходы по-прежнему растут быстрее инфляции: за год зарплаты в сфере IT увеличились в среднем на 15%. Наибольшую же степень удовлетворенности доходами у программистов SuperJob фиксировал в 2021 году: тогда заработок полностью устраивал 42% разработчиков, а зарплаты за год выросли на четверть", - отмечают аналитики.

По результатам опроса, каждый третий инженер-проектировщик доволен своим доходом (33%). На третьем месте оказались представители мидл- и топ-менеджмента (29%). В пятерку профессий, представители которых в наибольшей степени удовлетворены доходами, попали также медработники (28%), юристы и HR-менеджеры (по 25%), уточняют аналитики.

Между тем менеджеры по рекламе реже всего высказываются о том, что довольны своей зарплатой (10%). Согласно данным исследования, удовлетворен заработком лишь каждый девятый секретарь (11%) и специалист по работе с клиентами (11%).

Результаты опроса также показали, что по сравнению с 2021 годом, число специалистов, довольных зарплатой, выросло среди проектировщиков. В то же время оно снизилось среди менеджеров по рекламе и маркетологов.