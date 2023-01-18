В Госдуме рассмотрели законопроект о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 18 января, рассмотрела предложенный ЛДПР законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

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В результате рассмотрения Госдума отклонила инициативу фракции об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, повысить размер выплаты предлагалось 1 января 2022 года.

В конце декабря 2022 года российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц», — отмечается в документе.

Госдума приняла закон о МРОТ на 2023 год 7 декабря. «На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 процента», — уточнили в нижней палате парламента.