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3 часа назад

Россиянам назвали вакансии с зарплатой 180-340 тысяч рублей за пределами Москвы

Lenta.ru

Самая высокая зарплата на Крайнем Севере предлагается python-разработчику. Об этом говорят результаты исследования вакансий, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа». Они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названы вакансии с зарплатой до 340 тысяч рублей за пределами Москвы
Фото: ТАССТАСС

По данным специалистов, на этой должности в Архангельске можно получать в месяц до 340 тысяч рублей. Работодатель предлагает возможность работы из дома или из офиса. От соискателя же требуется скрупулезность, опыт работы от двух лет, в том числе — в разработке мобильных приложений.

Среди других высокооплачиваемых за пределами Москвы вакансий — мебельщик (Новый Уренгой) с зарплатой до 250 тысяч рублей, продавец недвижимости с возможностью заработать до 200 тысяч (Петрозаводск) и геолог (Якутия). Последний сможет заработать до 180 тысяч в месяц. Рабочий день у геологов на Крайнем Севере не нормирован, зато работодатель гарантирует им жилье и социальные льготы. Кроме того, в Красноярском крае есть вакансии поваров с зарплатой от 165 до 220 тысяч рублей. Особенность работы в том, что она подразумевает вахтовый метод.

Медианная зарплата в России в 2022 году составила 45 тысяч рублей по всем группам профессий, отметили в «Авито Работе».

«Крайний Север ассоциируется, прежде всего, с рекордно низкими температурами и непростыми условиями. Тем не менее, здесь можно заработать в разы больше среднего уровня», — подчеркнули специалисты.

При этом в Арктике существуют позиции, на которых зарплата может превышать и полмиллиона. Так, весной 2022 года в Мурманске искали стоматолога с окладом в 500 тысяч рублей, а на должности капитана плавучего хранилища газа обещали платить еще больше — 650 тысяч.

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