Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Названа важная функция банковского счета, о которой многие не знают

Лера Букина

Не все россияне знают о возможностях банковских карт и счетов. Различные опции помогают избежать финансовых потерь и стресса, заявила агентству «Прайм» директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.

Названа важная функция банковского счета, о которой многие не знают
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она обратила внимание на то, что не все держатели карт видят разницу между номером банковского счета и номером банковской карты. У многих сложилось представление, что это одно и то же. В действительности у граждан есть возможность привязать до пяти карт к одному банковскому счету, указала собеседница. Номера карт будут разными, однако счет будет один. Оформлять карты на один счет целесообразно, если им пользуется семья. Так, благодаря этой опции они могут пополнять общий запас сбережений и тратить его коллективно.

Также россиянам рассказали, что у них есть возможность задавать лимиты на списание денег в рамках одного промежутка времени, например, недели и месяца. Эта мера защитит от мошенничества.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева сообщила «Известиям» о трудностях, с которыми россияне сталкиваются при использовании банковских карт в текущих условиях. Одной из основных проблем является невозможность трансграничных переводов. Второй трудностью является отсутствие возможности оплатить иностранные сервисы и покупки в онлайн-магазинах отечественными банковскими картами вне зависимости от платежной системы или банка.

Личный счет,Московский кредитный банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители