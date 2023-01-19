Названа важная функция банковского счета, о которой многие не знают

Она обратила внимание на то, что не все держатели карт видят разницу между номером банковского счета и номером банковской карты. У многих сложилось представление, что это одно и то же. В действительности у граждан есть возможность привязать до пяти карт к одному банковскому счету, указала собеседница. Номера карт будут разными, однако счет будет один. Оформлять карты на один счет целесообразно, если им пользуется семья. Так, благодаря этой опции они могут пополнять общий запас сбережений и тратить его коллективно.