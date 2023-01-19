Названа важная функция банковского счета, о которой многие не знают

Не все россияне знают о возможностях банковских карт и счетов. Различные опции помогают избежать финансовых потерь и стресса, заявила агентству «Прайм» директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.
Она обратила внимание на то, что не все держатели карт видят разницу между номером банковского счета и номером банковской карты. У многих сложилось представление, что это одно и то же. В действительности у граждан есть возможность привязать до пяти карт к одному банковскому счету, указала собеседница. Номера карт будут разными, однако счет будет один. Оформлять карты на один счет целесообразно, если им пользуется семья. Так, благодаря этой опции они могут пополнять общий запас сбережений и тратить его коллективно.
Также россиянам рассказали, что у них есть возможность задавать лимиты на списание денег в рамках одного промежутка времени, например, недели и месяца. Эта мера защитит от мошенничества.
Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева сообщила «Известиям» о трудностях, с которыми россияне сталкиваются при использовании банковских карт в текущих условиях. Одной из основных проблем является невозможность трансграничных переводов. Второй трудностью является отсутствие возможности оплатить иностранные сервисы и покупки в онлайн-магазинах отечественными банковскими картами вне зависимости от платежной системы или банка.