ЦБ сообщил о рекордных вкладах россиян в зарубежных банках

Вклады россиян в зарубежных банках по итогам ноября 2022 года продемонстрировали рекордный показатель в $81,7 млрд. Значение выросло в 2,7 раза, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

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Отмечается, что на начало прошлого года объем вкладов граждан РФ за рубежом достигал $30,6 млрд, в октябре - $75,9 млрд, в ноябре – $81,7 млрд.

В рублевом эквиваленте депозиты российских граждан за рубежом по итогам ноября составляли порядка 5 трлн рублей. Сообщается об увеличении их объема за январь-ноябрь в 2,2 раза.

Ранее «Известия», ссылаясь на данные регулятора, сообщили, что доля валютных вкладов россиян в банковском секторе по итогам ноября 2022 года снизилась до исторического минимума — 9,7%. Отмечалось, что объем таких депозитов составил 3,38 трлн рублей. Показатель стал минимальным с 2014 года.