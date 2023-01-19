ЦБ сообщил о рекордных вкладах россиян в зарубежных банках

Вклады россиян в зарубежных банках по итогам ноября 2022 года продемонстрировали рекордный показатель в $81,7 млрд. Значение выросло в 2,7 раза, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Отмечается, что на начало прошлого года объем вкладов граждан РФ за рубежом достигал $30,6 млрд, в октябре - $75,9 млрд, в ноябре – $81,7 млрд.
В рублевом эквиваленте депозиты российских граждан за рубежом по итогам ноября составляли порядка 5 трлн рублей. Сообщается об увеличении их объема за январь-ноябрь в 2,2 раза.
Ранее «Известия», ссылаясь на данные регулятора, сообщили, что доля валютных вкладов россиян в банковском секторе по итогам ноября 2022 года снизилась до исторического минимума — 9,7%. Отмечалось, что объем таких депозитов составил 3,38 трлн рублей. Показатель стал минимальным с 2014 года.
11 ноября появилась информация о том, что доля вкладов граждан в валюте в сентябре составила 9,9%, в августе — 11,4%.