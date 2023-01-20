ФАС добилась снижения тарифов на электроэнергию в пяти регионах

В конце года Федеральная антимонопольная служба проанализировала установленные с 1 декабря "зональные" тарифы на электроэнергию (когда, например, ночью потребление электричества дешевле, чем днем) в различных регионах. В итоге по настоянию ФАС в пяти регионах тарифы были снижены.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В их числе - Свердловская, Новгородская, Псковская области, Приморский и Хабаровский края.

Видео дня

В Свердловской области 19 января принято решение о снижении дневного тарифа на 18%, пикового - на 5%.

Тарифные органы Новгородской, Псковской областей, Приморского и Хабаровского краев по рекомендации ФАС снизили тарифы на электроэнергию еще в декабре.

В Новгородской области для городского населения без электроплит и электроотопительных установок ночной тариф снизился на 18,47%, а пиковый тариф - на 27,68%. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и сельского населения ночной тариф снизился на 18,6%, а пиковый тариф - на 27,72%.

В Псковской области тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок в пиковой зоне суток снизился на 33%, для остальных горожан пиковый тариф снизился на 33,1%, а для сельского населения - на 33,11%.

В Хабаровском крае пиковый тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок подешевел на 13,11%, для остальных жителей - на 13,12%.

В Приморье "пиковый" тариф снижен на 7,82% для городского населения без электроплит и электроотопления. Для населения с электроплитами и электроотопительными установками пиковый тариф снижен на 7,75%, а для сельского населения пиковый тариф - на 7,89%.