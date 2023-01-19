Эксперты рассказали россиянам о рисках хранения денег за рубежом

«Все банки обязаны проверять происхождение средств и наличие или отсутствие человека в санкционных списках. Сейчас русским часто отказывают в приеме перевода, даже если это честно заработанные средства, есть выписки о наличии крупной зарплаты, продаже недвижимости, автомобиля или собственного бизнеса. В Европе вообще есть ограничения для россиян: не более 100 тыс. евро на одном счете в одном банке. Могут отказывать в переводах банки-корреспонденты, если у них нет партнерского банка в стране назначения. Большинство банков не готово работать с россиянами. Все боятся случайно нарушить какие-то санкции и в итоге попасть под штрафы», – считает Емельянов.