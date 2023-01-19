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2 часа назад

Эксперты рассказали россиянам о рисках хранения денег за рубежом

Елена Прошина

Согласно данным Центрального банка РФ, по итогам ноября вклады россиян в зарубежных банках увеличились в 2,7 раза по сравнению с началом 2022 года. Одновременно с этим доля валютных депозитов физических лиц в банках России в ноябре прошлого года упала до 9,7%, что является историческим минимумом. Начальник аналитического управления «БКФ-Банка» Максим Осадчий и эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказали, чем вызван интерес россиян к переводу денег за границу, а также насколько это рискованно для вкладчиков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Эксперты рассказали россиянам о рисках хранения денег за рубежом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оба эксперта сошлись во мнении, что отток денег из России прежде всего связан с началом СВО и последующими событиями.

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«Первая волна оттока средств населения за рубеж, в том числе и на депозиты банков-нерезидентов, возникла в феврале, сразу после начала СВО. К маю она ослабла (так как ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку; кроме того, были введены ограничения по переводу средств за рубеж), но с июня возникла вторая волна, достигшая максимума в сентябре, что было связано, в первую очередь, с частичной мобилизацией», – рассказал Максим Осадчий.

Он также добавил, что хоть вторая волна оттока денег и ослабла, она всё ещё на порядок превышает показатели в период до СВО.

В качестве основного риска депозитов за рубежом Осадчий видит угрозу «железного занавеса». По его словам, если граница между вкладчиком и его депозитом станет закрыта, то получить свои деньги назад может стать большой проблемой.

Эксперт Валерий Емельянов добавил к этому, что основным риском для таких вкладчиков являются ограничения со стороны иностранных финансовых организаций.

«Все банки обязаны проверять происхождение средств и наличие или отсутствие человека в санкционных списках. Сейчас русским часто отказывают в приеме перевода, даже если это честно заработанные средства, есть выписки о наличии крупной зарплаты, продаже недвижимости, автомобиля или собственного бизнеса. В Европе вообще есть ограничения для россиян: не более 100 тыс. евро на одном счете в одном банке. Могут отказывать в переводах банки-корреспонденты, если у них нет партнерского банка в стране назначения. Большинство банков не готово работать с россиянами. Все боятся случайно нарушить какие-то санкции и в итоге попасть под штрафы», – считает Емельянов.

Ранее стало известно, что Кипр арестовал вклады россиян на 105 миллионов евро.

Личный счет,Валерий Емельянов,Максим Осадчий,Банк России,
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