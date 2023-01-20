Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Детские пособия планируют увеличить на 11,9 процента

Парламентская газета

Правительство планирует увеличить с 1 февраля более сорока компенсаций и пособий, в том числе выплаты на детей. Такой проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов и до 27 января проходит общественное обсуждение.

Детские пособия планируют увеличить на 11,9%
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Индексация пособий и выплат происходит ежегодно в зависимости от инфляции за прошедший год, пояснила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. В феврале 2022 года выплаты, соответственно, выросли на 8,4 процента. Но в прошлом году цены росли быстрее — в декабре 2022 года годовая инфляция составила 11,94 процента. Поэтому в постановлении предусмотрен рост выплат на 11,9 процента.

Планируется увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми, материнского капитала. Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 587 тысяч рублей, на второго — до 776 тысяч.

Также вырастут компенсации чернобыльцам, выплаты Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Труда, инвалидам, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Планируют увеличить компенсации людям, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и некоторым другим категориям граждан.

Личный счет,Елена Бибикова,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители