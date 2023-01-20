Детские пособия планируют увеличить на 11,9%

Правительство планирует увеличить с 1 февраля более сорока компенсаций и пособий, в том числе выплаты на детей. Такой проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов и до 27 января проходит общественное обсуждение.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Индексация пособий и выплат происходит ежегодно в зависимости от инфляции за прошедший год, пояснила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. В феврале 2022 года выплаты, соответственно, выросли на 8,4 процента. Но в прошлом году цены росли быстрее — в декабре 2022 года годовая инфляция составила 11,94 процента. Поэтому в постановлении предусмотрен рост выплат на 11,9 процента.

Планируется увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми, материнского капитала. Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 587 тысяч рублей, на второго — до 776 тысяч.