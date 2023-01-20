Треть россиян имеют пассивный доход 25 тысяч рублей в месяц

Анкетирование проводилось среди пользователей «Работы.ру». В нем приняли участие более 5000 человек.
Выяснилось, что 13% опрошенных получают пассивный доход от процентов по банковским депозитам, 9% – сдают в аренду недвижимость, 6% занимаются инвестициями в ценные бумаги еще 4% получают доход от передачи денег в доверительное управление.
Примечательно, что пассивный доход есть у 32% мужчин и 28% женщин.
Мужчины чаще получают пассивный доход, сдавая недвижимость или с процентов по депозитам, таких среди опрошенных оказалось по 12%. При этом размер дохода составляет около 30 тыс. рублей в месяц. Среди женщин популярным способом получения пассивного дохода является проценты по депозиту. Так ответили 15% респондентов, а 8% опрошенных сдают недвижимость. Средняя сумма пассивного дохода у женщин – 18 тыс. рублей в месяц.
Опрашиваемые рассказали, что тратя пассивный доход в дополнение к основному, таких оказалось 30%. Интересно, что 26% используют пассивный доход для инвестиций, а 25% – создают подушку безопасности. 23% респондентов рассказали, что пассивный доход используют для крупных покупок.