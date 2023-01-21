Названы самые прибыльные сферы для самозанятых

Самыми прибыльными сферами для самозанятых оказались рабочие специальности и, в частности, сфера ремонта. Об этом RT рассказал сооснователь платформы для самозанятых «Язанят», член совета Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, в этой сфере трудится больше всего работников, выбравших такой налоговый режим. В то же время, в этой категории наблюдается дефицит кадров, который вынуждает работодателей повышать среднюю заработную плату. За год она возросла на 17 процентов.

Популярностью пользуются также услуги, связанные с домом — спрос на клининг есть как среди корпоративных заказчиков, так и частных клиентов. При этом, здесь наблюдается дефицит кадров, что позволяет ежегодно повышать цены на услуги в среднем на 15 процентов.

Также прибыльной нишей являются автоперевозки и ремонт автомобилей. По словам Зюкова, услуги гаражных автосервисов будут особенно востребованы в ближайшие два-три года из-за отсутствия постгарантийного обслуживания иномарок. Официальный рост зарплат в этой отрасли в минувшем году составил почти 13 процентов.

Постоянным рынком труда остается торговля. Дефицит кадров в ней составляет 20 процентов, а работать могут как начинающие, так и опытные работники. Фотографы, полиграфические дизайнеры, художники, специалисты в области SMM, маркетологи, копирайтеры всегда найдут работу, уверен Зюков. Эксперт также отметил, что индустрия красоты, как показала пандемия коронавируса, сохраняет клиентов в любые кризисы, а все, что связано с бьюти-услугами, по-прежнему дает стабильный доход.