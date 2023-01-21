Росстат назвал самые подешевевшие за 2022 год товары

Стало известно о наиболее подорожавших и подешевевших товарах в 2022 году. В России выросли в цене поездки за рубеж, йод, мыло, иномарки и прокладки. Подешевели овощи из «борщевого набора» и стройтовары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Самым подорожавшим товаром стал йод. Его цена увеличилась на 55,2%. В декабре 2022 года 10 мл йода стоили в среднем 42 рублей. Кроме того в список вошли спички (+50,8%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%).

Новые легковые иномарки увеличились в стоимости на 39,1%.

Также примерно на треть подорожали дезодоранты, маргарин, шампунь и зубная паста.

Заметно взлетели цены на моющие и чистящие средства (30%), электротовары и бытовые товары(15%), молоко и молочную продукцию (15%).

В категории «услуги» по ценам лидирует туризм. Отдых в Египте подорожал на 160%, в Турции на 118,6%, в ОАЭ на 73,6%.

Наиболее подешевели за год капуста (-53,6%), картофель (-31,5%), свекла (-25,8%), чеснок( -23,5%) и морковь(-17,1). Также заметно меньше стали стоить стройтовары и поездки в страны Средней Азии.

В целом инфляция в 2022 году составила 11,9%.