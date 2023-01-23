В России годовая инфляция весной 2023 года опустится до 3%

Годовая инфляция в России весной 2023 года может ненадолго опуститься до 3%. Такие сведения отметил Центробанк РФ в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».

«Годовая инфляция в России весной 2023 г. может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы», — передают «Ведомости». По прогнозу главного аналитика «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дениса Попова, годовая инфляция в РФ уйдет ниже 4% уже к концу I квартала, а во II квартале будет уже около 3%. При этом директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг допустил, что годовая инфляция опустится ненадолго, а затем вновь начнет расти.