Россиянам сообщили о нововведении по кредитным каникулам

Граждане России с марта 2023 года получат возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».

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Он уточнил, что этот механизм начнет работу с марта и будет действовать на постоянной основе. По его словам, законопроект намереваются принять до конца зимы. В данный момент кредитные каникулы по всем видам потребительских займов могут оформить только мобилизованные граждане, а также ипотечные заемщики.

Издание при этом сообщает, что российские банки не ожидают резкого скачка спроса на этот вид услуги. Каждый год поступает до 1—2% клиентов в зависимости от предусмотренных законом условий, рассказал директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников.