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1 час назад

Россиянам сообщили о нововведении по кредитным каникулам

Елена Прошина

Граждане России с марта 2023 года получат возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».

Россиянам сообщили о нововведении по кредитным каникулам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что этот механизм начнет работу с марта и будет действовать на постоянной основе. По его словам, законопроект намереваются принять до конца зимы. В данный момент кредитные каникулы по всем видам потребительских займов могут оформить только мобилизованные граждане, а также ипотечные заемщики.

Издание при этом сообщает, что российские банки не ожидают резкого скачка спроса на этот вид услуги. Каждый год поступает до 1—2% клиентов в зависимости от предусмотренных законом условий, рассказал директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников.

Кроме того, банк вправе потребовать от заемщика досрочного погашения кредита, если он был замечен в длительных просрочках по платежу. На это обратил внимание исполняющий обязанности генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. Банк должен известить заемщика о своем решении и предоставить конкретный срок для полного погашения кредита. Чаще всего на такие действия дают не больше месяца.

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