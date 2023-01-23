Россиянам сообщили о нововведении по кредитным каникулам

Граждане России с марта 2023 года получат возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».
Он уточнил, что этот механизм начнет работу с марта и будет действовать на постоянной основе. По его словам, законопроект намереваются принять до конца зимы. В данный момент кредитные каникулы по всем видам потребительских займов могут оформить только мобилизованные граждане, а также ипотечные заемщики.
Издание при этом сообщает, что российские банки не ожидают резкого скачка спроса на этот вид услуги. Каждый год поступает до 1—2% клиентов в зависимости от предусмотренных законом условий, рассказал директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников.
Кроме того, банк вправе потребовать от заемщика досрочного погашения кредита, если он был замечен в длительных просрочках по платежу. На это обратил внимание исполняющий обязанности генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. Банк должен известить заемщика о своем решении и предоставить конкретный срок для полного погашения кредита. Чаще всего на такие действия дают не больше месяца.