Деньги быстро «обнулят»: каким россиянам «сожгут» сбережения

Многие граждане, особенно в период серьёзной экономической турбулентности, не хотят идти проверенным путём и начинают искать альтернативные способы зарабатывания денег.

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Нередко такое желание приводит их к весьма рискованным и ненадёжным схемам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия».

В результате, как пояснили эксперты, люди находят либо очередную финансовую пирамиду, либо закупают мифическую криптовалюту, либо инвестируют деньги в абсолютно незнакомую для них сферу, либо же просто попадаются на удочку мошенников.

В конечном итоге денежные средства таких граждан обязательно «обнуляют» те, кто является «акулой» в тех финансовых сферах, куда человек заходит с наивной надеждой быстро и без особых усилий и рисков «урвать» свой кусок в «мутной воде».

С точки зрения экспертов, сейчас настаёт время, когда россиянам нужно, наоборот, уйти в самые консервативные активы и максимально усердно избавляться от своих долгов, накапливая деньги для формирования финансовой «подушки безопасности».