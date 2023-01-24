Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
52 минуты назад

Деньги быстро «обнулят»: каким россиянам «сожгут» сбережения

Deita.ru

Многие граждане, особенно в период серьёзной экономической турбулентности, не хотят идти проверенным путём и начинают искать альтернативные способы зарабатывания денег.

Деньги быстро «обнулят»: каким россиянам «сожгут» сбережения
Фото: ТАССТАСС

Нередко такое желание приводит их к весьма рискованным и ненадёжным схемам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия».

В результате, как пояснили эксперты, люди находят либо очередную финансовую пирамиду, либо закупают мифическую криптовалюту, либо инвестируют деньги в абсолютно незнакомую для них сферу, либо же просто попадаются на удочку мошенников.

В конечном итоге денежные средства таких граждан обязательно «обнуляют» те, кто является «акулой» в тех финансовых сферах, куда человек заходит с наивной надеждой быстро и без особых усилий и рисков «урвать» свой кусок в «мутной воде».

С точки зрения экспертов, сейчас настаёт время, когда россиянам нужно, наоборот, уйти в самые консервативные активы и максимально усердно избавляться от своих долгов, накапливая деньги для формирования финансовой «подушки безопасности».

Ранее стало известно о том, кому дадут кредитные каникулы по новому закону.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители