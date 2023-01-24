Россиянам рассказали о новых правилах начисления зарплаты

Россияне теперь будут получать заработную плату по новым правилам. Портал Life разбирался, как скорректируется размер выплат.

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Под изменения подпадают размер аванса и основная часть оклада. Речь идет о реформе налогового законодательства. Раньше НДФЛ выплачивали не позднее первых чисел следующего месяца и его не удерживали с аванса. Сейчас единый срок уплаты налогов — не позднее 28-го числа каждого месяца. НДФЛ будет выплачиваться и с авансового платежа.

Также оплату труда исчисляют по фактически отработанному времени. Так, сумма аванса в первом месяце года будет отличаться в меньшую сторону в связи с длинными праздниками. Но ситуация никак не отразится на общей сумме зарплаты. Работнику выплатят большую часть суммы в конце месяца в том случае, если аванс стал меньше.

Вступили в силу и другие изменения в трудовой сфере. В публикации говорится о появлении программы, предполагающей зачисление дополнительных социальных выплат медицинским работникам. Речь идет о тех, кто задействован в реализации обязательного медицинского страхования (ОМС).

Эксперты напоминают о том, что сумма ежемесячной выплаты будет составлять от 4500 до 18 500 рублей (зависит от занимаемой должности и квалификации). Ежемесячная надбавка в размере 10% должностного оклада уже была предусмотрена для работников, имеющих статус заслуженного работника Следственного комитета РФ или Прокуратуры РФ.

Также отмечается, что с марта будут введены новые профессиональные стандарты. Некоторые старые просто обновятся. Речь идет о таких сферах, как машиностроение и металлургия.