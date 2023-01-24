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2 часа назад

Необходимость введения в России «самозапрета» на получение кредитов объяснили

Lenta.ru

Введение в России закона, позволяющего запретить себе получать кредиты, поможет снизить мошенническую деятельность в сфере кредитования, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Необходимость введения в РФ «самозапрета» на получение кредитов объяснили
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«Целесообразность в этом я вижу прямую, и ее нам подсказала жизнь и практика. Это защищает людей от всякого рода мошенников в период развития онлайн-кредитов и удаленной работы с банками. Если вы ставите блокировку на выдачу кредита, это значит, что ни один мошенник, даже если он воспользуется утечками данных, не сможет оформить кредит на вас и получить средства. Это самое главное — отсечение мошеннического сообщества от такого рода операций», — сказал эксперт.

Экономист напомнил о том, что темпы роста мошенничества нарастают по мере развития онлайн-банкинга.

«Случаи мошенничества нельзя сказать, чтобы массовые, но тем не менее они чувствительные. Даже если они считаются не очень распространенными, все равно это язва на здоровом кредитном бизнесе. Мало того, что это наносит ущерб некоторым людям, это подрывает доверие к банковской системе в целом», — добавил Беляев.

Ранее Центробанк России заявил о том, что депутаты готовят к внесению в Госдуму проект закона, который позволит россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» устанавливать самим себе запрет на получение кредитов и займов. Выставленный запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.

Личный счет,Михаил Беляев,Банк России,Госдума,
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