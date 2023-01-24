Необходимость введения в РФ «самозапрета» на получение кредитов объяснили

«Целесообразность в этом я вижу прямую, и ее нам подсказала жизнь и практика. Это защищает людей от всякого рода мошенников в период развития онлайн-кредитов и удаленной работы с банками. Если вы ставите блокировку на выдачу кредита, это значит, что ни один мошенник, даже если он воспользуется утечками данных, не сможет оформить кредит на вас и получить средства. Это самое главное — отсечение мошеннического сообщества от такого рода операций», — сказал эксперт.