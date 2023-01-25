Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи

Менеджер по туризму, агент по загородной недвижимости и картограф вошли в рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодежи, такие специалисты могут заработать от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Об этом свидетельствует подборка сервиса "Работа.ру", имеющаяся в распоряжении ТАСС.

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Как пояснили в сервисе, аналитики "Работы.ру" ко Дню студента изучили базу вакансий и составили рейтинг высокооплачиваемых предложений работы для молодежи. Обычно эти вакансии не требуют большого опыта, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

"Для многих молодых специалистов доступна высокая заработная плата. До 200 тыс. рублей может зарабатывать менеджер по туризму в Санкт-Петербурге. Сотрудник возьмет на себя поиск и привлечение клиентов, продажу туров, сопровождение заказчиков после оформления. Соискатель должен быть коммуникабельным, уметь вести переговоры и делать так, чтобы клиент снова вернулся. Опыт продаж будет преимуществом, но работодатель готов рассмотреть кандидата и без стажа", - говорится в подборке.

В рейтинг также вошла вакансия начинающего агента по загородной недвижимости с зарплатой от 180 тыс. рублей (Москва). Кандидат должен иметь минимальный опыт в продажах и гибкое мышление, а также быть трудоспособным, ответственным и мобильным.

Картографу в Новосибирске готовы платить до 150 тыс. рублей. Специалист будет выполнять камеральные работы по созданию топографических планов на основе аэросъемки. Кандидат должен уметь работать в AutoCAD и владеть картографическими программами. Работодатель предлагает выбор удобного формата работы: из офиса или удаленно.