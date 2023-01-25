Россиянам начали рассылать фальшивые квитанции ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила о росте числа направлений россиянам фальшивых квитанций на уплату таможенных платежей за покупки товаров за границей.

"Настоящие квитанции таможенных органов формируются исключительно на русском языке и содержат: подлежащую уплате сумму; реквизиты таможенного приходного ордера (ТПО); реквизиты счета для перечисления таможенных и иных платежей в текстовом и закодированном виде (QR-код)" - говорится в сообщении ФТС.

Также можно сверить формы квитанций, которые вызывают сомнения, с приказом ФТС от 25 февраля 2013 года № 350 и Минфина России от 11 сентября 2020 года № 190н.