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1 час назад

Названы имеющие право на пенсию в 2023 году категории россиян

Lenta.ruиещё 4

Заместитель начальника Управления организации назначения и перерасчета пенсий ОСФР по Москве и Московской области Екатерина Ильина напомнила о том, кто имеет право выхода на трудовую пенсию в 2023 году. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Названы имеющие право на пенсию в 2023 году категории россиян
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметила, что с 2019 года началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости — с шагом в один год. Этот процесс завершится в 2028 году.

Так, в 2022 году право на страховую пенсию получили женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года.

«С учетом указанного поэтапного повышения общеустановленного возраста граждане в 2023 году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях не приобретут», — добавила специалист.

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 (мужчины) и 37 лет (женщины), пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общеустановленного возраста.

Также право выйти на пенсию раньше имеют женщины, родившие двух и более детей и проработавшие 12 и более календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях. В таком случае пенсия назначается по достижении возраста 50 лет при наличии 20 лет страхового стажа.

Ранее независимый финансовый эксперт Сергей Макаров в беседе с «Лентой.ру» назвал три главные ошибки ведения личных финансов. Одна из них — трата зарплаты «в ноль».

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