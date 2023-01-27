Россияне бросились избавляться от долгов

Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить потребительские кредиты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

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В 2022-м доля полного погашения подобных займов выросла до 18 процентов.

«Если в 2020-м и 2021-м в среднем полное досрочное погашение проходило по 9–9,5 процента, то в прошлом году показатель вырос до 18 и 23–26 процентов в пиковые периоды — с марта по май», — прокомментировал генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» ОлегОлег Лагуткин.

По ипотеке этот показатель в отдельные месяцы достигал 1,7 процента, что в четыре раза выше значений за предыдущие периоды. Кроме того, росли показатели и по автокредитам, но не так выраженно.

Основная причина состоит в том, что заемщики стараются побыстрее избавиться от долгов в условиях общей экономической неопределенности и нестабильности, пояснили эксперты.