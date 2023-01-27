Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Россияне поспешили избавиться от долгов

Lenta.ruиещё 1

Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить потребительские кредиты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

Россияне бросились избавляться от долгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2022-м доля полного погашения подобных займов выросла до 18 процентов.

«Если в 2020-м и 2021-м в среднем полное досрочное погашение проходило по 9–9,5 процента, то в прошлом году показатель вырос до 18 и 23–26 процентов в пиковые периоды — с марта по май», — прокомментировал генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» ОлегОлег Лагуткин.

По ипотеке этот показатель в отдельные месяцы достигал 1,7 процента, что в четыре раза выше значений за предыдущие периоды. Кроме того, росли показатели и по автокредитам, но не так выраженно.

Основная причина состоит в том, что заемщики стараются побыстрее избавиться от долгов в условиях общей экономической неопределенности и нестабильности, пояснили эксперты.

Ранее в Центробанке рассказали о готовящемся законопроекте, который позволит россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» устанавливать самим себе запрет на получение кредитов и займов. Выставленный запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.

Личный счет,Олег Лагуткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители