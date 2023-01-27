НПФ смогут оказывать дополнительные услуги

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий виды деятельности, которыми могут заниматься негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Соответствующий документ опубликован.

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Ранее НПФ могли оказывать исключительно пенсионные услуги. В их ведении находились вопросы негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Согласно новому закону, НПФ также смогут оказывать клиентам информационно-консультационные услуги в сфере финансового рынка и выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Осуществлять такую непрофильную деятельность негосударственные пенсионные фонды смогут при условии, что их годовая выручка от этой работы не будет превышать 50% среднего совокупного размера оплаты пенсионных услуг за три предыдущих года. Контролировать соблюдение этих ограничений будет Банк России, а оплачивать расходы, связанные с оказанием дополнительных услуг, будут сами НПФ.

Поправки были инициированы рядом депутатов Госдумы, которые отмечали, что действующая модель работы НПФ не удовлетворяет потребностям клиентов и тормозит развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.