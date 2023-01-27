Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
3 часа назад

Россиян предупредили «пристрелочных звонках» мошенников

Алиса Селезнёва

Телефонные мошенники начали сначала делать «пристрелочные» звонки с разницей в несколько дней, прежде чем попытаться отнять у человека деньги. В группе риска в первую очередь находятся пожилые россияне, заявил радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Россиян предупредили «пристрелочных звонках» мошенников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, преступники разработали новую тактику, чтобы втереться в доверие.

Юрист Гусятникова предупредила, что приставы могут списать до 50% пенсии в счет долга

«Сначала они делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги», - пояснил он.

В частности, мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета, и, говоря о расследовании, убеждают человека предоставить им данные карт или взять «зеркальный» кредит». В особой группе риска находятся пенсионеры, отметил Соловьев.

«У многих дефицит общения, кроме того, они более доверчивые, несмотря на то, что ведется достаточно серьезная разъяснительная работа насчет мошенников. Люди старшего поколения законопослушны, они хотят помогать сотрудникам Следственного комитета», - заметил он.

Эксперт предупредил, что сотрудники СК России не звонят по телефону, а если что-то действительно случится, то вызовут в отдел повесткой. Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, он посоветовал сразу же завершать разговор, если поступает подобный звонок.

Ранее специалист по IT-безопасности и руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев предупредил, что россиянам нужно с особенной осторожностью относиться к сайтам знакомств и одностраничным сайтам (лендингам), а также предложениям оформить карту заграничных банков. По словам Зорева, мошенники часто запускают массовую рекламу, набирают клиентов, а потом исчезают вместе с собранными деньгами.

Личный счет,Иван Соловьев,Следственный комитет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители