Россиян предупредили «пристрелочных звонках» мошенников

Телефонные мошенники начали сначала делать «пристрелочные» звонки с разницей в несколько дней, прежде чем попытаться отнять у человека деньги. В группе риска в первую очередь находятся пожилые россияне, заявил радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, преступники разработали новую тактику, чтобы втереться в доверие.

«Сначала они делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги», - пояснил он.

В частности, мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета, и, говоря о расследовании, убеждают человека предоставить им данные карт или взять «зеркальный» кредит». В особой группе риска находятся пенсионеры, отметил Соловьев.

«У многих дефицит общения, кроме того, они более доверчивые, несмотря на то, что ведется достаточно серьезная разъяснительная работа насчет мошенников. Люди старшего поколения законопослушны, они хотят помогать сотрудникам Следственного комитета», - заметил он.

Эксперт предупредил, что сотрудники СК России не звонят по телефону, а если что-то действительно случится, то вызовут в отдел повесткой. Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, он посоветовал сразу же завершать разговор, если поступает подобный звонок.