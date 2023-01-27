Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты

Российские граждане обратили внимание на возросшие за последний месяц цены на мясо, молоко и рыбу с морепродуктами. Соответствующий опрос провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
Отмечается, что 35% россиян заметили рост цен на мясо, примерно треть — на молоко и молочные продукты и 29% увидели, что поднялись цены на рыбу и морепродукты.
По информации ФОМ, 23% респондентов обнаружили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, 18% опрошенных констатировали, что теперь стали дороже сахар и плодово-овощная продукция, 16% увидели рост цен на растительное масло, крупы и макаронные изделия и 12% — рост цен на алкоголь.
Кроме того, россияне обратили внимание на подорожание лекарств (33%) и услуг ЖКХ (38%).
Ранее издание «Главред» писало, что овощи на Украине резко подорожали на фоне снижения предложения на рынке.
В публикации отметили, что морковь сейчас стоит около 20-25 гривен за кг, что на 17% дороже, чем на прошлой неделе. В целом же, морковь подорожала более чем в 2,2 раза по сравнению с концом января 2022 года.