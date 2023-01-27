Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты

Российские граждане обратили внимание на возросшие за последний месяц цены на мясо, молоко и рыбу с морепродуктами. Соответствующий опрос провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Отмечается, что 35% россиян заметили рост цен на мясо, примерно треть — на молоко и молочные продукты и 29% увидели, что поднялись цены на рыбу и морепродукты.

По информации ФОМ, 23% респондентов обнаружили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, 18% опрошенных констатировали, что теперь стали дороже сахар и плодово-овощная продукция, 16% увидели рост цен на растительное масло, крупы и макаронные изделия и 12% — рост цен на алкоголь.

Кроме того, россияне обратили внимание на подорожание лекарств (33%) и услуг ЖКХ (38%).

Ранее издание «Главред» писало, что овощи на Украине резко подорожали на фоне снижения предложения на рынке.