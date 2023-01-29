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52 минуты назад

Россиянам рассказали об изменениях в феврале

Илья Родин

В России с 1 февраля повысятся те пособия, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Она уточнила, что единовременные денежные выплаты увеличатся на 11,9%, пишет «Прайм».

Россиянам рассказали об изменениях в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лебединской, в общей сложности увеличится более 40 пособий, выплат и компенсаций.

В частности, пособие по беременности и родам вырастет с 767,72 до 859,08 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка повысится с 20472 до 22909 рублей.

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Кроме того, запланировано повышения пособия беременной жене военнослужащего по призыву (с 32420 до 36278 рублей), ежемесячного пособия по уходу за ребенком ( с 7677 до 8591 рублей), пособия для жен военнослужащих по призыву (с 13894 до 15548 рублей).

Эксперт уточнила, что в общей сложности родившая в феврале 2023 года женщина получит больше указанных выплат на 11,5 тысячи рублей, а жена военнослужащего — на 20,4 тысячи рублей.

На 62,5 тысячи рублей увеличится сумма материнского капитала при рождении первенца и на 82,5 тысячи рублей - при рождении второго и последующих детей, добавила Лебединская.

Она уточнила, что с 1 февраля ожидается ежегодная индексация выплат, получаемых от ПФР. Соответственно, дополнительные денежные средства получат 60 категорий льготников, включая ветеранов боевых действий, участников и инвалидов войны, инвалидов всех групп.

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